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При ремонте корпуса областного наркодиспансера похитили деньги

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту хищения средств на ремонт больничного корпуса в Куйбышевском районе. Это выяснила районная прокуратура при проверке ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер».

В 2014 г. ГБУЗ  и ООО «Мега Строй-сервис» заключили контракт на сумму 3,165 млн рублей на ремонт 1-го отделения диспансера по адресу: Самара, Южное шоссе, 18.

"Ремонтные работы проведены не в полном объеме, выявлено завышение объемов выполненных работ по капитальному ремонту", - сообщила облпрокуратура. При этом в акте о приемке работ недочеты не указали.

 

 

Теги: прокуратура, уголовное дело, наркологический диспансер

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