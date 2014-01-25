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Иван Мотынга покинул областную федерацию дзюдо

В Самаре состоялись выборы президента региональной федерации дзюдо. Вместо Ивана Мотынги  избран Рустам Хасаев, руководитель федерации дзюдо Самары. Мотынга возглавил федерацию дзюдо ПФО. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта. Мотынга руководил областной организацией с 2013 г.

Напомним, в 2015 г. Иван Мотынга баллотировался в депутаты Совета депутатов Красноглинского района. Однако Самарский облизбирком предложил кандидату отозвать свое заявление. Причина - недостоверные сведения о высшем образовании.

«6 июля 2015 г. Иван Мотынга, президент Самарской региональной общественной организации "Федерация Дзюдо" уведомил ТИК Красноглинского района о выдвижении его кандидатом в депутаты Совета депутатов Красноглинского района, аналогичное уведомление им было подано в ТИК Ленинского района Самары.
В своем заявлении о согласии баллотироваться он указал сведения о наличии высшего образования - специалитет Куйбышевский плановый институт, квалификация экономист по специальности "Финансы и кредит", в подтверждение которых предоставил копию диплома Куйбышевского планового института 1996 года ШВ 687468, регистрационный номер 5096», - писала пресс-служба облизбиркома.

По запросу избирательных комиссий управление кадров Самарского государственного экономического университета провело проверку по книге выдачи дипломов 1996 г. и сообщило, что диплом на имя Мотынги не выдавался.

 

Теги: дзюдо, мотынга

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