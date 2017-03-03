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"Джи Эм-АвтоВАЗ" снова работает

"Джи Эм-АвтоВАЗ" 30 мая возобновил работу после вынужденной приостановки, которая продолжалась тринадцать дней, сообщило агентство "Автостат". Сайт самого предприятия не работает.

Как сообщалось ранее, с 17 мая конвейер СП был вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий.

По итогам четырех месяцев 2017 г. продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2% и составили 9526 автомобилей.

Теги: "Джи Эм-АвтоВАЗ"

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