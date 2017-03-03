"Джи Эм-АвтоВАЗ" снова работает
"Джи Эм-АвтоВАЗ" 30 мая возобновил работу после вынужденной приостановки, которая продолжалась тринадцать дней, сообщило агентство "Автостат". Сайт самого предприятия не работает.
Как сообщалось ранее, с 17 мая конвейер СП был вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО "Завод Автокомпонент" прекратил поставки комплектующих изделий.
По итогам четырех месяцев 2017 г. продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2% и составили 9526 автомобилей.
Теги: "Джи Эм-АвтоВАЗ"
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3 марта 2017, 16:38
"Джи Эм-АвтоВАЗ" не работал три дня
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