Вчера, 14:39

В 2016 г. в Самарской области показали рост сельское хозяйство, строительство и цены

Объём валового регионального продукта (ВРП) в Самарской области в 2016 г. увеличился почти на 4% - до 1 ,289 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании губернской думы заявил председатель областного правительства Александр Нефедов.

На сайте областного минэкономразвития сообщается, что объем ВРП в прошлом году в реальном выражении сократился на 0,6% от уровня 2015 г. (1,218 млрд рублей).

Индекс промпроизводства в области сокращается с 2013 г., когда экономика еще росла.

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве вырос в прошлом году на 13,2% от уровня 2015 г., с 87,7 млрд до 110, 7 млрд рублей.

Размер инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 90% от уровня 2015 г. – 285 млрд против 298,7 млрд рублей.

Вырос в 2016 г. объем работ в строительстве. На 2,7%. При этом в 2015 г. в отрасли был спад на 9,9%. Но жилья в прошлом году было введено меньше на 15,2% по сравнению с объемами 2015 г. – 1,874 млн кв. м против 2,211 млн кв. м.

Потребительские цены за 2016 г. выросли только на 5,2% (в 2015 г. – на 12,7%). Но среднедушевые доходы граждан сократились на 4,6% (до 26 456 рублей), а реальные денежные доходы жителей сократились еще больше – на 10,7%.

Номинальная начисленная зарплата граждан, сообщают власти, выросла в прошлом году до 28 504 рублей (на 4,5%), но реальная начисленная зарплата продолжает сокращаться уже второй год подряд. Если в 2015 г. она сократилась на 10,1% от уровня 2014 г., то в прошлом году реальные зарплаты граждан снизились еще на 2%.

Второй год подряд снижается и оборот розничной торговли в области. В 2015 г. падение было очень заметным – на 19%. В 2016 г. оборот сократился еще на 5,1% от уровня 2015 г.

Незначительно сократилось в 2016 г. количество зарегистрированных безработных – до 22 300 человек (22 900 человек в 2015 г.). Уровень безработицы в прошлом году остался прежним – 1,3.

Теги: экономика, самарская область, 2016 год

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.