30 мая 2017, 17:14

Жителей области оштрафовали на 270 тыс. рублей за нарушения антитабачного закона

В преддверии Международного дня отказа от курения самарское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику штрафов за нарушение антитабачного закона жителями региона в 1 квартале.

Всего было вынесено 28 постановлений о назначении штрафа:

- за курение на рабочих местах 6 постановления на сумму 3 тыс. рублей;

- за нарушение запрета курения на детских площадках 3 постановления в отношении граждан на сумму 6 тыс. рублей;

– за отсутствие предупредительных знаков о запрете курения 9 постановлений на сумму 170 тыс. рублей;

- за нарушение запретов и ограничений при продаже табачной продукции 7 постановлений на сумму 85 тыс. рублей;

- за продажу табачной продукции несовершеннолетним лицам 1 постановление на сумму 3 тыс. рублей;

- за "спонсорство или стимулирование продажи табака" 2 постановления в отношении должностных лиц на сумму 6 тыс. рублей.

Всего граждан оштрафовали в январе-марте на 273 тыс. рублей.

Теги: роспотребнадзор, курение, штраф

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