Главное за сегодня: 
За окном: +25, завтра: +26
 30 мая 2017, 17:14 
Рейтинг: 0 
Жителей области оштрафовали на 270 тыс. рублей за нарушения антитабачного закона

В преддверии Международного дня отказа от курения самарское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику штрафов за нарушение антитабачного закона жителями региона в 1 квартале.

Всего было вынесено 28 постановлений о назначении штрафа:

- за курение на рабочих местах 6 постановления на сумму 3 тыс. рублей;

- за нарушение запрета курения на детских площадках 3 постановления в отношении граждан на сумму 6 тыс. рублей;

– за отсутствие предупредительных знаков о запрете курения   9 постановлений на сумму 170  тыс. рублей;

- за нарушение запретов и ограничений при продаже табачной продукции 7 постановлений на сумму 85 тыс. рублей;

- за продажу табачной продукции несовершеннолетним лицам 1 постановление на  сумму 3 тыс. рублей;

- за "спонсорство или стимулирование продажи табака" 2 постановления в отношении должностных лиц на сумму 6 тыс. рублей.

Всего граждан оштрафовали в январе-марте на 273 тыс. рублей.

Теги: роспотребнадзор, курение, штраф

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
15 августа 2017, 10:21
Управляющего директора ПАО "Кузнецов" оштрафовали на 150 тыс. рублей
Комментариев: 0
"Крылья Советов" обыграли "Динамо"
14 августа 2017, 09:03
В Самарской области грязная вода на 14 пляжах
11 августа 2017, 14:07
В Самарской области нельзя купаться на 12 пляжах
4 августа 2017, 14:53
РФС оштрафовал два футбольных клуба из Самарской области
3 августа 2017, 13:16
Общество, свежие новости
Сегодня, 11:54
Движение по тоннелю на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова в Самаре открыто в одну сторону
Комментариев: 0
В Самаре появился 30-метровый портрет авиаконструктора Николая Кузнецова
Вчера, 17:33
Открытие ледового дворца к юбилею Новокуйбышевска отменили: там нет электричества и льда
Вчера, 13:00
«Строяк» станет академией строительства и архитектуры в составе самарского «политеха»
Вчера, 12:25
Реацентр «Самарский» поможет создать рабочие места для слабовидящих
30 августа 2017, 19:02

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios