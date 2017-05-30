Жителей области оштрафовали на 270 тыс. рублей за нарушения антитабачного закона
В преддверии Международного дня отказа от курения самарское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику штрафов за нарушение антитабачного закона жителями региона в 1 квартале.
Всего было вынесено 28 постановлений о назначении штрафа:
- за курение на рабочих местах 6 постановления на сумму 3 тыс. рублей;
- за нарушение запрета курения на детских площадках 3 постановления в отношении граждан на сумму 6 тыс. рублей;
– за отсутствие предупредительных знаков о запрете курения 9 постановлений на сумму 170 тыс. рублей;
- за нарушение запретов и ограничений при продаже табачной продукции 7 постановлений на сумму 85 тыс. рублей;
- за продажу табачной продукции несовершеннолетним лицам 1 постановление на сумму 3 тыс. рублей;
- за "спонсорство или стимулирование продажи табака" 2 постановления в отношении должностных лиц на сумму 6 тыс. рублей.
Всего граждан оштрафовали в январе-марте на 273 тыс. рублей.
Теги: роспотребнадзор, курение, штраф
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