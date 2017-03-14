Главное за сегодня: 
За окном: +16, завтра: +18
 Вчера, 13:43 
Рейтинг: 0 
Самарская область поднялась в рейтинге социально-экономического положения регионов

Самарская область в рейтинге социально-экономического положения регионов России по версии «РИАРейтинга» за 2016 г. улучшила свое положение на 1 пункт и заняла 12 место.

Согласно результатам рейтинга в 2016 г. 33 региона улучшили свои позиции, 12 регионов остались на прежних местах, а 40 – сдали позиции. «Позитивную динамику показали преимущественно субъекты РФ, в которых хорошо развит ОПК, АПК, а также регионы Северного Кавказа», - сказано в исследовании.

Напомним, что по итогам 2015 г. Самарская область покинула первую десятку  рейтинга социально-экономического положения регионов России. Область опустилась с 9 места на 13.

Ведущие позиции в рейтинге, как по итогам 2014 г. и 2015 г., занимают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ.

В аутсайдерах - Республика Тыва и Еврейская автономная область.

 

Теги: рейтинг

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios