Самарская область поднялась в рейтинге социально-экономического положения регионов
Самарская область в рейтинге социально-экономического положения регионов России по версии «РИАРейтинга» за 2016 г. улучшила свое положение на 1 пункт и заняла 12 место.
Согласно результатам рейтинга в 2016 г. 33 региона улучшили свои позиции, 12 регионов остались на прежних местах, а 40 – сдали позиции. «Позитивную динамику показали преимущественно субъекты РФ, в которых хорошо развит ОПК, АПК, а также регионы Северного Кавказа», - сказано в исследовании.
Напомним, что по итогам 2015 г. Самарская область покинула первую десятку рейтинга социально-экономического положения регионов России. Область опустилась с 9 места на 13.
Ведущие позиции в рейтинге, как по итогам 2014 г. и 2015 г., занимают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ.
В аутсайдерах - Республика Тыва и Еврейская автономная область.
Теги: рейтинг
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