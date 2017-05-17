Вчера, 17:30
Ул. Декабристов в Сызрани оставят без воды
Ул. Декабристов в Сызрани оставят без воды
ООО «Сызраньводоканал» предупредило, что 31 мая будет прекращена подача холодного водоснабжения по всей ул. Декабристов. Причина - плановый ремонт водопровода. Воды не будет с 10.00 до 13.00.
Теги: сызрань, отключат воду
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