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Ул. Декабристов в Сызрани оставят без воды

ООО «Сызраньводоканал» предупредило, что 31 мая  будет прекращена подача холодного водоснабжения по всей ул. Декабристов. Причина -  плановый ремонт водопровода. Воды не будет с 10.00 до 13.00.

Теги: сызрань, отключат воду

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