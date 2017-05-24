Вчера, 12:03

К рабочей силе можно отнести 64% населения Самарской области

По данным Самарастата, в январе-апреле численность рабочей силы в Самарской области в возрасте от 15 лет составила 1,728 млрд человек или 64% от общей численности населения.

1,648 млрд человек из них были заняты в экономике и «80,2 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали».

В марте 2017 г. численность работников составила 1,054 млрд человек. В I квартале 3,1% из них работали в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя и 2,1% - по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в отпусках без сохранения зарплаты, составила 7,1%, в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, находилось 1,2%.

Большая часть занятых неполную рабочую неделю - работники обрабатывающих производств. 12,3% сотрудников работали неполное рабочее время по инициативе работодателя, и 13,9% находились в отпусках без сохранения заработной платы.

70,3% работников в первом квратале уволились по собтсвенному желанию, 11,5% - по соглашению сторон и только 4% - по сокращению штата.

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