Вчера, 11:30

Жители Самарской области потратили 188 млрд рублей

За первых три месяца этого года население Самарской области израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 188,8 млрд рублей, сообщает Самарастат.

На оплату обязательных платежей и взносов граждане израсходовали 26,3 млрд рублей, на покупку иностранной валюты – 6,7 млрд рублей. На покупку недвижимости – 2,3 млрд рублей.

В банковские вклады и ценные бумаги граждане вложили 5,4 млрд рублей.

В марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. увеличилась доля сбережений во вкладах и ценных бумагах на 3,6%, возросли потребительские расходы населения на 1,8%, но снизились расходы на приобретение недвижимости на 0,4%.

Теги: самарастат, доходы, расходы

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