Вчера, 17:45

Конкуренция в сфере ИТ в Самарской области - 3 человека на место

На рынке труда Самарской области 13% вакансий предназначено для ИТ-специалистов, выяснил HH. Конкуренция в отрасли – 3 человека на одну открытую позицию. Для сравнения: в целом по рынку труда области этот показатель составляет 8 человек на одно место.

Каждый пятый соискатель сферы информационных технологий в Самарской области – женщина. На долю мужчин приходится 79% резюме. В 60% случаев это молодые кадры в возрасте 26-35 лет. 85% имеют высшее образование, 35% обладают базовыми знаниями английского языка, а 6% могут проходить интервью на английском. Кстати, в сфере ИТ уровень владения кандидатами иностранным языком выше, чем в целом по рынку труда.

Треть соискателей в ИТ - с опытом работы 3-6 лет, каждый пятый имеет стаж работы от 1 до 3 лет.

24% ИТ-специалистов в Самарской области хотели бы получать заработную плату в размере от 30 до 40 тыс. рублей, каждый пятый рассчитывает на вознаграждение 40-60 тыс. рублей, еще 10% претендуют на вакансии с зарплатой 60-80 тыс. рублей. Средняя же зарплата, которую предлагали в начале 2017 г. самарские работодатели - 33 000 рублей.

Теги: ИТ, вакансии

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