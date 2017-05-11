Вчера, 10:48

«Самараэнерго» будет копить

Совет директоров ПАО «Самараэнерго» рекомендует акционерам на общем годовом собрании 28 июня вновь проголосовать за отказ от выплаты дивидендов за 2016 г. (вознаграждение акционеры не получают с 2013 г., более ранних данных в документах компании нет).

Большую часть полученной в прошлом году чистой прибыли (296,215 млн рублей) – 257,300 млн – совет директоров рекомендует направить в фонд накопления компании. Оставшиеся 38,915 млн рублей совет предлагает оставить нераспределенными.

Выручка «Самараэнерго» в 2016 г. – 40,3337 млрд рублей (34,554 млрд – в 2015 г.). Чистая прибыль компании в прошлом году выросла по отношению к показателю 2015 г. в 3,7 раза (в 2015 г. – 79,851 млн рублей).

Базовая прибыль на акцию (номинал обыкновенной акции – 0,25 рубля, привилегированной – 0,01 рубля) за 2016 г. составила 0,0837 рубля (0,0225 рубля в 2015 г.).

По данным компании на 31 декабря 2016 г. размер нераспределенной прибыли составлял 554,471 млн рублей.

Теги: самараэнерго, дивиденды, прибыль

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