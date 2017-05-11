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АвтоВАЗ собирает акционеров

Совет директоров ПАО “АвтоВАЗ» назначил на 30 июня общее годовое собрание акционеров. 

В повестке собрания есть вопрос «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года». Подробности решения совета директоров не раскрываются.

В 2016 г. выручка Группы АвтоВАЗ составила 184,9 млрд рублей (+4,8% по сравнению с 2015 г.), сообщает пресс-служба автоконцерна. Чистый убыток Группы - 44,8 млрд рублей, включая обесценение и затраты на реструктуризацию - 25 млрд рублей. 

Операционный убыток Группы «до обесценения и затрат на реструктуризацию в 2016 г. составил 15,6 млрд рублей. Убыток сократился на 36,8% по сравнению с 2015 г. (24,7 млрд рублей)».

 

Теги: автоваз, собрание акционеров

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