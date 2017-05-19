Сегодня, 09:54

У пляжных "Крыльев Советов" новый тренер

Самарские пляжные «Крылья Советов» возглавит бразильский тренер Бруно Жермано. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь регионального минспорта Павел Сещенко.

Южноамериканский специалист в прошлом сезоне возглавлял новосибирский "Джокер-Троя" и привёл его ко второму месту в Кубке России-2016.

О причинах такого решения Beachsoccerrussia рассказал президент самарского клуба Евгений Храмов:



"Мы договорились с бразильцем Бруно Жермано, что он будет тренировать команду в течение всего летнего периода. Изначально нашим приоритетом был Джилберто да Коста. У нас была с ним договорённость, но у него возникла необходимость регулярно летать в Бразилию. Нас же это никак не могло устроить, потому что тренер должен постоянно находиться с командой, иначе тренировочный процесс будет сильно страдать.



Жермано нам посоветовал как раз Коста. Он сказал, что это очень квалифицированный наставник. Мы и сами видели его работу с "Джокером" на Кубке России. У нас достаточно скромные финансовые условия, так что мы не можем много платить тренеру, но с Жермано нашли взаимопонимание в этом вопросе. Он приезжает к нам завтра, а уезжает после 17 сентября».

Джилберто Коста, который впоследствии возглавил сборную Бразилии, был главным тренером "Крыльев Советов" на втором и третьем этапах прошлогоднего чемпионата России. На первом этапе в Самаре команда играла под руководством Юрия Клименко.

Теги: крылья советов, пляжный футбол

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.