В Самарской области подорожали мужские майки и картошка
По данным Самарастата, больше всего на минувшей неделе подорожала белокочанная капуста - на 12% (36 руб./кг). Заметнно повысились цены на картошку - на 10%(37 руб./кг). На 3% подорожали мужские майки (314 руб./шт), на 2% - жирный творог (312 руб./кг).
На 3% подешевели гречка (66 руб./кг) и помидоры (150 руб./кг). Свежие огурцы стали дешевле на 2,5% (98,6 руб./кг), а черный чай - на 2% (789 руб./кг).
Теги: самарастат, цены
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