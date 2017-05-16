Сегодня, 09:09

В Самарской области подорожали мужские майки и картошка

По данным Самарастата, больше всего на минувшей неделе подорожала белокочанная капуста - на 12% (36 руб./кг). Заметнно повысились цены на картошку - на 10%(37 руб./кг). На 3% подорожали мужские майки (314 руб./шт), на 2% - жирный творог (312 руб./кг).

На 3% подешевели гречка (66 руб./кг) и помидоры (150 руб./кг). Свежие огурцы стали дешевле на 2,5% (98,6 руб./кг), а черный чай - на 2% (789 руб./кг).

Теги: самарастат, цены

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