Вчера, 16:28

Со 2 июня «ПТС» снова начнет отключать горячую воду в Самаре

Пресс-служба ПТС сообщила о том, что в пятницу, 2 июня, начинается четырехэатпный плановый ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ.

На две недели – предположительно до 17 июня – отключат горячую воду у жителей в границах улиц: пр. Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская. Это будет первый этап ремонта. «Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования».

После этого отключат воду на другом участке: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.

Теги: птс, горячая вода

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