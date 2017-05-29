29 мая 2017, 16:15

На что стоит обращать внимание при выборе кредита

Сегодня большинство людей обращаются в банк за кредитом. Потребность в наличных средствах, приобретении жилья или автомобиля время от времени появляется у многих. Для того чтобы кредит был максимально комфортным в погашении и не дорогим, заемщику необходимо обратить внимание на ряд факторов.

В первую очередь нужно оценить свои финансовые возможности. Самый лучший вариант для кредита, это та сумма, по которой заемщик каждый месяц может оплачивать минимальный взнос. При этом максимальный платеж по кредиту не должен превышать более 40% от ежемесячного дохода.

Важно обратить внимание на полную стоимость кредита, так как вернуть нужно будет не только его сумму, но и проценты. Процентная ставка и полная стоимость кредита зависят от конкретного банка, поэтому заранее необходимо навести справки о действующих ставках.

Также стоит помнить, что заемщик возвращает кредит по графику платежей, поэтому необходимо правильно рассчитать комфортную дату для списания ежемесячных платежей, чтобы избежать нежелательных просрочек и начисления пени. При внесении суммы большей, чем ежемесячный платеж по графику, списываться будет только сумма кредита. Для того чтобы кредит был закрыт в более короткие сроки, необходимо уведомить банк.

При оформлении кредита всегда нужно уточнять информацию о каких-либо скрытых комиссиях, например, за выдачу кредита, за обслуживание ссудного счета, за внесение очередных платежей по кредиту и многие другие комиссии. Такие комиссии по кредиту незаконны, так как все услуги банка по кредиту уже заложены в ту же самую процентную ставку, которая указана в кредитном договоре.

И самое главное, заемщику необходимо обратить внимание на следующие пункты, их наличие должно насторожить:

- право менять условия договора в одностороннем порядке;

- ограничения на полное досрочное и частичное досрочное погашение кредита;

- очередность списания сумм по кредиту в случае недостаточного количества средств на счете.

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