Вчера, 16:00

Тоннели на Московском шоссе откроют к 1 сентября

Бетонные работы в тоннелях на Московском шоссе на пересечении с пр. Кирова и Ракитовским шоссе, близки к завершению. «На проспекте Кирова бетонные работы выполнены на 100%, на Ракитовском шоссе – на 95-97%», - цитирует пресс-служба областного правительства генерального директора ООО «Самаратрансстрой» Сергея Суркова.

Путепровод на пр. Кирова готов на 90-95%. Осталось завершить работы по устройству ливневой канализации, освещения, окраске тоннеля, а также обустройству площадки для установки памятника штурмовику «Ил-2».

Тоннеля на Ракитовском шоссе готов на почти 85%. «В данный момент на северной рампе заканчивается бетонирование нижнего слоя гидроизоляции, через 3-4-дня мы все закончим. Работы по проезжей части закончены, до 15 июня мы планируем завершить работы на двух секциях подпорной стены. Затем останется подготовить поверхность под покраску, завершить работы по устройству ливневой канализации и коммуникаций», - сообщил прораб ООО «Самаратрансстрой» Иван Калабин.

"Представители подрядной организации обещают, что к 1 сентября движение по тоннелям будет запущено.

В целом готовность дорожных работ по основному ходу Московского шоссе составляет 65%. В июле-августе дорожники должны приступить к укладке верхнего слоя асфальта. Готовность боковых проездов составляет 55-60%. Работы ведутся круглосуточно. На объекте работает 300-350 человек ежедневно", - пишет пресс-служба облправительства.

На реконструкцию Московского шоссе от проспекта Кирова до границы Самары с северной стороны из федерального бюджета выделили 9 млрд рублей, сообщалось в феврале 2014 г. В октябре 2015 г. подряд на 6,8 млрд рублей за ремонт 9,1 км дороги получила компания «Самаратрансстрой». Закончить реконструкцию должны к 1 декабря 2017 г.

В начале февраля министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин утверждал, что Московское шоссе готово на 46%, самые сложные объекты на главной магистрали города - тоннели - готовы на 80%. «Отставания в графиках нет», - сообщалось тогда.

В конце марта сообщалось, что движение по тоннелю на пересечении пр. Кирова и Московского шоссе планируется открыть осенью.

Информация о том, что поверх тоннеля над пр. Кирова движение откроют в 20-х числах июня, появилась две недели назад.

Теги: московское шоссе, тоннели

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