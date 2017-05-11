Минлесхоз Самарской области отдаст в разработку месторождение глины
Минлесхоз Самарской области выставил на торги Эштебенькинское месторождение в Челно-Вершинском районе. Конкурс по определению победителя, который будет разрабатывать это месторождение глины, назначен на 24 июля. Победитель получит лицензию на разработку на 10 лет.
Размер стартового платежа установлен в размере 1,6 млн рублей. Шаг аукциона – 160 105 рублей.
Участок расположен примерно в 0,5 км северо-восточнее с. Чувашское Эштебенькино и 30 км севернее райцентра Челно-Вершины и – ж/д. ст. Челна. Площадь - 0,155 кв. км.
Теги: Эштебенькинское месторождение в Челно-Вершинском районе, аукцион, глина
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