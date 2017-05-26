Вчера, 15:42

Нашли покупателя на часть дома Сурошникова в Самаре

Первый этаж и подвал дома Сурошникова в Самаре (ул. Фрунзе,87-89) продали по начальной цене - за 9,908 млн рублей Ларисе Давоян. Об этом сообщило главное управление организации торгов Самарской области.

Нежилое помещение площадью 271,80 кв. м выставили на торги в начале апреля.

Новый владелец по закону «Об объектах культурного наследия» обязан отреставрировать помещение.

В списке работ:

- инженерное обследование, составление технического заключения для разработки научно-проектной документации;

- восстановление подземной галереи вдоль главного фасада по ул.Фрунзе;

- ремонт кровли, свесов кровли и водосточной системы;

- реставрация и приспособление помещения для современного использования.

Сдать работу управлению государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области нужно в трехмесячный срок со дня завершения реставрации, но не позднее 10 июня 2018 г.

Теги: дом сурошникова, фрунзе, 87-89, самара

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