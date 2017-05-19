Вчера, 15:26

Скрипченко может покинуть "Крылья Советов"

Как пишет "СпортЭкспресс", Вадим Скрипченко покинет пост главного тренера "Крыльев Советов". В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом. По версии издания, вопрос с приемником может решиться уже сегодня, 29 мая.

Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» вопрос о продолжении дальнейшей карьеры Вадима Скрипченко на посту главного тренера команды решит в июне. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора ПФК «Крылья Советов» Виталия Шашкова.

«Этот вопрос решаю не я, а совет директоров. Команда собирается 8 июня. К этому времени будет понимание по ситуации с Вадимом Скрипченко», - сказал Шашков.

По версии «Лайф.ру», самарскую команду могут возглавить наставник "Енисея" Андрей Тихонов, тренер "Тамбова" Андрей Талалаев или недавно ушедший из системы ЦСКА Александр Гришин.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ.

В сезоне 2013-2014 после выхода команды из РФПЛ в ФНЛ главный тренер "Крыльев" Александр Цыганков подал в отставку. Команде наняли нового тренера. Бывший глава сборной Бельгии Франк Веркаутерен возглавил "Крылья Советов" в мае 2014 г. В 2015 г. самарский клуб вернулся из ФНЛ в премьер-лигу. После этого руководство "Крыльев Советов" договорилось с главным тренером команды Веркаутереном о новом контракте на сезон 2015/2016. Однако осенью прошлого года из-за серии проигрышей Веркаутерена отправили в отставку. Ему на смену в начале ноября 2016 г. пришел Вадим Скрипченко, экс-тренер "Урала".

Ранее «СЭ» прогнозировал, что в «Крылья Советов» на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".

На прошлой неделе губернатор Самарской области на встрече с руководством «Крыльев Советов» дал поручение «до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую Премьер-лигу».

Теги: крылья советов, скрипченко

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