Вчера, 14:47

Самарская область начинает размещение облигаций

9 июня Самарская область начинает размещать очередной облигационный заем. На 10 млрд рублей. Соответствующий приказ разместил областной Минфин. Будет размещено 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Облигации размещаются на 7 лет. Дата погашения займа – 31 мая 2024 г. Деньги от размещения направят на погашение долговых обязетлеьств Самарской области.

Организатором размещения займа в начале мая выбрали АО «ВТБ Капитал».

Заем будет иметь 28 купонных периода по 91 день каждый. Ставка первого купонного дохода определится во время торгов. Ставки оставшихся периодов будут равны ставке первого купона.

Предельный объем госдолга Самарской области на этот год утвержден в размере более 92,285 млрд рублей. К 1 января 2018 г. госдолг не должен превысить сумму в 66,547 млрд рублей. Предельный объем расходов бюджета на обслуживание госдолга области в этом году – 4,936 млрд рублей.

В обращение сейчас находятся облигации Самарской области пяти выпусков (на общую сумму 47,3 млрд рублей). В декабре планируется погасить заем 2012 г. на 10 млрд рублей.

Теги: самарская область, облигационный заем

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