В Самарской области подорожал минимальный продуктовый набор
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину мужчины трудоспособного возраста, в апреле 2017 г. составила в Самарской области 3802,22 рубля в месяц.
По данным Самарастат, стоимость выросла по сравнению с мартом 2017 г. на 1,4%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара – 3824,64 рубля, Тольятти – 3823,35 рубля, Сызрань – 3566,72 рублей.
Теги: продуктовый набор
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20 марта 2015, 12:23
В Самарской области цена продуктового минимума выше, чем в среднем по России
Комментариев: 1
|Что съедает за год житель Самарской области
10 октября 2014, 10:35
|Самый дорогой продуктовый минимум в ПФО
24 сентября 2014, 17:18
|На еде не экономим
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