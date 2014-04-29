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В Самарской области подорожал минимальный продуктовый набор

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину мужчины трудоспособного возраста,  в апреле 2017 г. составила в Самарской области 3802,22 рубля в месяц.

По данным Самарастат, стоимость выросла по сравнению с мартом 2017 г. на 1,4%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара – 3824,64 рубля, Тольятти – 3823,35 рубля, Сызрань – 3566,72 рублей.

 

 

 

Теги: продуктовый набор

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