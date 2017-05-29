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 29 мая 2017, 17:15 
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На переправе Самара - турбаза "Ладья" изменилось расписание

На переправе КИНАП - турбаза "Ладья" начало действовать летнее расписание. Первые суда из Самары отправляются в 7.45. Закрывается движение с КИНАПа в 21.00. От турбазы - в 20.30.

Стоимость билета - 60 рублей, студентам и пенсионерам - скидка 50%, дети до 5 лет - бесплатно. Провоз велосипеда обойдется в 60 рублей.

 

Теги: расписание, переправа

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