Вчера, 13:38

Каким льготникам Самарской области платили в 2016 году. И сколько

Самарастат опубликовал данные «о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счёт средств консолидированного бюджета» Самарской области за 2016 г.

Из бюджета Самарской области ежемесячные выплаты получали:

труженики тыла всего имели право – 31 202 человек, получали - 340, сумма – по 621 рублей;

ветераны труда всего - 332 784, получали помощь – 275 927, сумма – по 658 рублей;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий всего - 5915, получали помощь - 4736, сумма – по 719 рублей ( в 2015 г. – 817 рублей);

пенсионеры из числа бывших государственных служащих всего - 1440, получали помощь - 1440, сумма – 13 991 рублей (в 2015 г. – 13 736 рублей);

лица старшего возраста (старше 80 лет) всего - 706, сумма – по 500 рублей;

граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги - 15 040, сумма – по 911 рублей;

участники вооруженных конфликтов в мирное время всего - 474, сумма – по 1867 рублей;

члены семей погибших всего - 1336, сумма – по 1247 рублей.

Разовые выплаты из бюджета Самарской области получили:

доноры - 71 116 человек по 514 рублей

лица, страдающие социально- значимыми, хроническими, тяжелыми и т. п. заболеваниями - 3694 по 4572 рублей

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 3381 по 3822 рубля

отдельные категории специалистов - 400 человек по 391 198 рублей

семьи с детьми всего - 85 707 семей, получили - 526, сумма - по 55 133 рубля

лица, получающие региональный материнский капитал всего - 22 077, получили - 4703, сумма - по 100 000 рублей

получатели ежемесячной денежный выплаты при рождении третьего и последующих детей всего – 22 077, получили – 21 328, сумма - по 9121 рублей.

И ежемесячные, и разовые выплаты получали:

малоимущие граждане всего – 68 074, получали – 61 996, сумма - по 175 рублей ежемесячно; 6078 человек единовременно – по 8493 рубля

В 2016 г. льготникам предоставляли денежные компенсации на:

- проезд в городском транспорте в Самарской области получали 311 505 человек (из них 22 инвалида, 290 732 пенсионера, не относящихся к льготным категориям, а также 20 751 детей из отдельных категорий семей;

- проезд на междугороднем транспорте получили 3694 человека (страдающие социально - значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями);

- питание – 161 (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей);

- приобретение одежды, обуви, предметов первой необходимости – 161 (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей);

- другие цели – 9 (1 – инвалид, 8 - отдельные категории специалистов).

Теги: льготные выплаты, самарская область, 2016 год, самарастат

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