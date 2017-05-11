Вчера, 13:00

Естественная убыль населения Самарской области - устойчивый и долговременный фактор

В Самарской области на начало апреля проживало 3,2 млн человек. Как сообщает Самарстат, за январь-март численность населения уменьшилась на 2,5 тыс. человек.

Число родившихся по сравнению с январем-мартом 2016 г. сократилось на 9,4%, число умерших увеличилось на 2,2%, превысив число родившихся на 36,8% (в январе-марте 2016 г. на 21,3%).

Умирали люди традиционно от болезней кровообращения (42%), от новоборазований (13,9%). Причины смерти еще 7,9% - несчастные случаи, отравления и травмы.

«Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-марте 2017 г. наблюдалась в большинстве территорий Самарской области», - отмечает ведомство.

Естественный прирост населения зарегистрирован в Красноглинском районе Самары, Автозаводском районе Тольятти, пос. Усть-Кинельский, пос. Рощинский и пос. Смышляевка Волжского района.

В январе-марте 2017 г. по сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года число зарегистрированных браков сократилось на 0,6%, а число разводов увеличилось на 1,7%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 993 распавшихся.

Теги: самарастат, численность, населения

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