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В Красной Горке уничтожили всех птиц

В селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где обнаружили очаг птичьего гриппа, уничтожили все - домашних птиц - 421 (4 утки, остальные - куры). Все подворья, где жили птицы, дезинфицированы, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора. 

Держать домашних птиц там будет нельзя в течение 3-х месяцев после отмены карантина.

«Причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (к примеру, в соседнем Татарстане, в Нурлатском районе, находится сразу два очага птичьего гриппа)».

Теги: красная горка, птичий грипп

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