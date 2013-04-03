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В Красной Горке уничтожили всех птиц
В селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где обнаружили очаг птичьего гриппа, уничтожили все - домашних птиц - 421 (4 утки, остальные - куры). Все подворья, где жили птицы, дезинфицированы, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.
Держать домашних птиц там будет нельзя в течение 3-х месяцев после отмены карантина.
«Причин попадания гриппа птиц в село Красная Горка может быть несколько: занос вируса с перелетными дикими птицами или же владельцы могли приобрести зараженный корм для своих питомцев (к примеру, в соседнем Татарстане, в Нурлатском районе, находится сразу два очага птичьего гриппа)».
Теги: красная горка, птичий грипп
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