Вчера, 12:26

ПАО «Кузнецов» готовит допэмиссию

Совет директоров самарского ПАО «Кузнецов» предлагает акционерам на общем собрании 30 июня одобрить очередную допэмиссию акций. Планируется разместить 2, 700 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции будут продавать по 10 169 рублей за каждую акцию. Таким образом, уставный капитал «Кузнецова» после допэмиссии увеличится на более чем 27,456 млрд рублей.

Размер уставного капитала «Кузнецова» по данным на конец марта - 1 027 875 рублей. Разделен на 911 487 обыкновенных (88,676833% уставного капитала) и 116 388 привилегированных (11,323167% УК) акций.

Акции будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальные покупатели – АО ОДК (основной акционер «Кузнецова» - 76,22% обыкновенных акции, 90, 22% - уставного капитала), Росимущество и Ростех (ОДК входит в Ростех).

Предприятие ожидает, что акции будут оплачены деньгами и/или путем зачета денежных требований к «Кузнецову». Или обыкновенными акциями других российских компаний.

Выручка ПАО «Кузнецов» в 2016 г. сократилась до 9, 658 млрд рублей (в 2015 г. – 10,268 млрд рублей). Чистый убыток предприятия вырос почти в 4 раза – 3,959 млрд против 1,036 млрд рублей в 2015 г.

Ухудшились финансовые показатели предприятия и за первый квартал этого года. Выручка – 2,009 млрд рублей (январь-март 2016 г. – 2,105 млрд рублей). Убыток за первые три месяца – 640,498 млн рублей (год назад – 354,974 млн рублей.

По данным на конец марта дебиторская задолженность перед предприятием составляла 5,374 млрд рублей. Непокрытый убыток ПАО – 15,370 млрд рублей. Долгосрочные кредиты – 9,817 млрд рублей. Краткосрочные – 6 млрд рублей. Кредиторская задолженность – 9,948 млрд.

Теги: пао кузнецов, допэмиссия

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