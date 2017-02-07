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В Самарской филармонии пройдет концерт «Bach & Jazz»

30 мая в 19:00 в Самарской государственной филармонии начнется вечер органной музыки «Bach & Jazz». Выступит заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина.

В программе: 

- И.С.Бах. "Токката Фа мажор";
- Трио-соната ре минор: I. Andante, II. Adagio e dolce, III. Vivace;
- Фуга Фа мажор;
- Хоральная прелюдия «Vater unser im Himmelreich»; 
- Три хоральные прелюдии в джазовом стиле: «Christ lag in Todesbanden», «Nun ruhen alle Walder», «Nun freut euch, lieben Christen g’mein» и многое другое.

Теги: филармония, джаз, бах

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