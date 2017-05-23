Вчера, 17:52

Десятки домов в Самаре останутся без воды

Как предупредили «Самарские коммунальные системы», 30 мая ряд домов в Самаре отключат от холодного водоснабжения из-за плановых работ.

С 8.00 до 17.00 без водоснабжения:

- ул. Авроры 163а, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175а, 181, 183, 185;

- ул. Печерская 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

- ул. Дыбенко 23;

- Артемовский пер. 44, 46, 48, 50;

- ул.Гагарина 74, 76, 82, 82а, 78.

С 9.00 до 17.00: ул. Садовая 175,175а.

Теги: вода, отключат, скс

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