Десятки домов в Самаре останутся без воды
Как предупредили «Самарские коммунальные системы», 30 мая ряд домов в Самаре отключат от холодного водоснабжения из-за плановых работ.
С 8.00 до 17.00 без водоснабжения:
- ул. Авроры 163а, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175а, 181, 183, 185;
- ул. Печерская 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
- ул. Дыбенко 23;
- Артемовский пер. 44, 46, 48, 50;
- ул.Гагарина 74, 76, 82, 82а, 78.
С 9.00 до 17.00: ул. Садовая 175,175а.
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Вчера, 16:28
Со 2 июня «ПТС» снова начнет отключать горячую воду в Самаре
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