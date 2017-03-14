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"Самараэнерго" бесплатно заменит квартирные и общедомовые счетчики
"Потребителям ПАО «Самараэнерго», проживающим в Самаре, не рекомендуется производить замену приборов учета", - сообщает пресс-служба компании.
В этом году «Самараэнерго» начнет устнавливать в многоквартирных жилых домах автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) "с бесплатной заменой квартирных и общедомовых приборов учета электроэнергии".
В первую очередь АСКУЭ установят в дома бывших потребителей ООО «Сбыт Энерго», перешедших на обслуживание в Самараэнерго.
Уточнить срок начала работ по конкретному адресу можно по бесплатному телефону: 8 800 1000 763 и на сайте www.samaraenergo.ru раздел «Услуги» подраздел «Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов».
Теги: самараэнерго, счетчики, аскуэ
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