Вчера, 11:03

"Самараэнерго" бесплатно заменит квартирные и общедомовые счетчики

"Потребителям ПАО «Самараэнерго», проживающим в Самаре, не рекомендуется производить замену приборов учета", - сообщает пресс-служба компании.

В этом году «Самараэнерго» начнет устнавливать в многоквартирных жилых домах автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) "с бесплатной заменой квартирных и общедомовых приборов учета электроэнергии".

В первую очередь АСКУЭ установят в дома бывших потребителей ООО «Сбыт Энерго», перешедших на обслуживание в Самараэнерго.

Уточнить срок начала работ по конкретному адресу можно по бесплатному телефону: 8 800 1000 763 и на сайте www.samaraenergo.ru раздел «Услуги» подраздел «Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов».

Теги: самараэнерго, счетчики, аскуэ

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