На дороги Тольятти дополнительно выделят 192 млн рублей
Дума Тольятти определила объем дополнительных средств на ремонт городских дорог и дворов, а также на финансирование проектных работ по реконструкции здания театра «Колесо» в Автозаводском районе.
Так, на ремонт автомобильных дорог Тольятти в этом году будет дополнительно выделено более 192 млн рублей, из которых обастной бюджет предоставит 177 млн рублей. На ремонт дворовых территорий и проездов в 2017 и 2018 гг. будет направлено 268 млн рублей. 250 млн – областные средства. В этом году на эти цели направят 93,5 млн рублей, а в 2018 г. – оставшиеся 175 млн.
29,7 млн рублей пойдут на разработку проекта реконструкции нового здания театра «Колесо», расположенного на углу пр. Степана Разина и ул. Свердлова. Проектировщику рекомендовано предусмотреть максимальное количество парковочных мест.
«Деньги на реконструкцию здания, более 600 млн рублей, могут быть выделены из областного и федерального бюджетов», - сообщила пресс-служба городского парламента.
Также депутаты рекомендовали администрации предусмотреть 2,2 млн рублей на реконструкцию подземных переходов по улице Свердлова и 200 тыс. рублей - на проведение дополнительных изысканий на участке около ул. Магистральная, 86. Этот участок выделен под строительство ФОК и без допработ начало строительства отодвигается на неопределённое время.
Как сообщалось ранее, к юбилею АвтоВАЗа Тольятти будет выделено 36 млрд рублей на строительство детских садов, школ, больниц, спортивных и дорожных объектов и т.д. В декабре прошлого года министерство строительства Самарской области опубликовало список объектов, которые планируется построить и реконструировать в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого автомобиля.
Добавим, что новая площадка театра "Колесо" расположится в НК "Пирамида". Проект реконструкции здания оценивался примерно в 28,6 млн рублей. По предварительным расчетам общая стоимость театрально-культурного комплекса "Новая сцена" - 638,3 млн рублей.
Напомним, что помимо этого, в 2017 г. в Тольятти отремонтируют магистрали на 1 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт 20 участков автодорог общей площадью 638 тыс. кв. м во всех районах города. Еще 210 млн рублей мэрия Тольятти хотела получить за счет средств "Платона".
Теги: дума тольятти, деньги, колесо, дороги
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