Вчера, 16:12

Набережную Автозаводского района Тольятти перекроют

28 мая в Тольятти пройдет открытый военно-спортивный фестиваль «Купол». В программе - соревнования по ММА, показательные выступления по армейскому рукопашному бою, киокушинкай карате, фудокан карате, капоэйра, фехтование, гиревая тяга. Зрители смогут поиграть в перетягивание каната, армспорт, лазертаг, бампербол, скалодром.

Также запланирован концерт, чемпионат по брейкдансу, мастер-класс по паркуру, выступления команд по спортивной аэробике, парной акробатике и другим видам спорта.

"На время проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта: с 12:00 до 19:30 на участке набережной 6 квартала Автозаводского района от кафе «Причал» (ул. Спортивная, 27) до кафе «Чайхона» (ул. Спортивная, 23)", - сообщает пресс-служба администрации города.

Теги: фестиваль, купол, набережная, тольятти

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