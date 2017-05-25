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Начнут асфальтировать ул. Арена-2018
В июне на строящейся ул. Арена-2018 начнут укладывать асфальт, сообщает областное правительство.
Работы по устройству земляного полотна сделаны на 95%, на половине дороге уже есть щебеночное основание. Системы ливневой канализации с дождеприемниками готовы на 90%, сообщает пресс-служба со ссылкой на представителя подрядчика - ООО НПО «Авангард» - Андрея Солдатова. На 60% готовы два подземных перехода, уверяют подрядчики. Там устраивают пандусы для маломобильных граждан и съезды для велосипедистов.
Подряд на строительство ул. Арена-2018 НПО «Авангард» получило в июле 2016 г. за 769,5 млн рублей. Работы оплатит областной бюджет. 299,3 млн рублей подрядчику должны были заплатить в 2016 г., 470,3 млн рублей – в 2017 г. Сдать дорогу подрядчик должен к 30 ноября.
Как говорилось в документации к аукциону, на ул. Арена-2018 должно быть 17 примыканий, 1 пересечение и 2 подземных пешеходных перехода, а также 951 тактильный указатель, 7 мест отдыха для маломобильных граждан, 2 тоннеля, 2615 водоотводных лотков в газоне, тоннель для велосипедистов и маломобильных граждан длиной 60,9 м, а также 222,8 м пандусов, 6 лестниц, 132 дождеприемных колодца, 139 смотровых колодца, 1 канализационная насосная станция и 31 159 кв. м газонов вдоль трассы.
На улице должны организовать 8 автобусных остановок, поставить 295 дорожных знаков, 538 п. м. барьерных ограждений, 9782 п. м перил, 41 транспортный и 12 пешеходных светофоров, а также сделать 54 166,1 м пешеходных дорожек и 4 наземных пешеходных перехода. На улице поставят 229 опор под фонари и повесят 510 светильников.
Теги: арена-2018, строительство, самара
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