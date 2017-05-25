Вчера, 15:35

40 троллейбусов в Тольятти ждут к 1 ноября

Тольятти объявил аукцион по поиску лизинговой компании, которая поставит в город 40 низкопольных троллейбусов. До 1 ноября.

Лизинговую компанию выберут 19 июня. Контракт с ней планируют подписать на срок до 31 декабря 2019 г. Тогда же, после выплаты лизинговых платежей и выкупной стоимости за троллейбусы, техника перейдет в собственность МУП ТТУ Тольятти.

Начальная цена контракта – 377,496 млн рублей. Она включает в себя авансовый платеж (154,773 млн рублей), сумму лизинговых платежей, комиссию лизинговой компании, выкупную стоимость троллейбусов, расходы лизинговой компании по КАСКО на троллейбусы до 31 декабря 2019 г.

В апреле мэрия Тольятти сообщила , что в этом году на оплату авансового платежа в бюджете города заложено 228,156 млн рублей, из которых 155, 134 млн рублей – субсидии областного бюджета и 73 млн – доля города.

В 2018 и 2019 гг. платежи за счет городского бюджета составят 74,6 и 74,7 млн рублей соответственно.

"... Фактическая стоимость одного троллейбуса составляет 12,9 млн рублей. Однако городу машины обойдутся в 7,9 млн руб. за единицу. Скидка в сумме 5 млн руб. стала возможной благодаря федеральным властям, которые компенсируют разницу непосредственно производителю", - сообщила мэрия.

Какие троллейбусы хотят в Тольятти

Троллейбус должен быть с низким уровнем пола (высота подножек передней и средней площадки от уровня дороги не должна быть более 360 мм);

Количество дверей не должно быть менее 3;

Наличие вандалоустойчивых, пластмассовых с велюровыми накладками с консольным креплением сидений на борту кузова;

Остекление троллейбуса должно быть тонированным, вклеенным;

Наличие в салоне троллейбуса рабочего места кондуктора с соблюдением требований эргономики, с индивидуальным обогревом.

Троллейбус должен быть оснащён:

1) откидным пандусом, обеспечивающим посадку пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов-колясочников), с детскими колясками, площадкой для размещения кресла-коляски со специальными приспособлениями для крепления её во время движения;

2) дополнительными осветительными приборами для обеспечения движения в условиях плохой видимости (туман, снег, дождь) при полном отсутствии внешнего освещения;

3) системой видеонаблюдения и видеорегистрации;

4) системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS:

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