Большую часть квартир в Тольятти продавали в "Новом городе"
В апреле в Тольятти продавали 5092 квартир, сообщил СОФЖИ. Больше всего - в «Новом городе» (Автозаводской район) – 58,9%. Средняя цена предложения 1 кв. метра "вторички" в апреле - 39 822 рубля. По отношению к марту метр подешевел на 581 рубль (1,44%).
В прошлом месяце тольяттинцы сдавали 1360 квартир. Чуть более половины из них – однокомнатные. Большинство предложений приходится на Автозаводской район («Новый город») – 68,2%.
Средняя цена предложения по аренде - 13 385 рублей в месяц, при этом: 1- комнатные квартиры - 9 849 рублей, 2-комнатные – 14 717 рублей, 3-комнатные – 22 054 рубля.
Теги: недвижимость, тольятти
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