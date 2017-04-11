Вчера, 16:10

У "ЕР" праймериз в 19 округах Самарской области

28 мая в 19-ти округах Самарской области пройдет внутрипартийное предварительное голосование "Единой России" для отбора кандидатов на дополнительные выборы, которые состоятся 10 сентября. Участие в предварительном голосовании примут 43 кандидата.

На внутрипартийном голосовании определятся кандидаты для участия:

- в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Кировского района Самары по округу № 14;

- в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Куйбышевского района Самары по округу № 1 и по округу № 5

- в дополнительных выборах депутата Совета депутатов Ленинского района Самары первого созыва по округу № 5

- в дополнительных выборах депутата думы Жигулевска шестого созыва по округу № 20;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей гпос. Волжский Красноярского района третьего созыва по округу № 5 и Коммунарский по округу № 7;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Августовка Большечерниговского района по округу № 7; пос. Восточный по округу № 3 и с.п. Краснооктябрьский по округу № 6

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей с.п. Большая Константиновка Кошкинского района по округу № 4;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Верхние Белозерки Ставропольского района по округу № 3; пос. Приморский по округу № 2 и пос. Новая Бинарадка по округу № 1;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Чекалино Сызранского района по округу № 5 и пос. Рамено по округу № 9;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Покровка Нефтегорского района по округу № 7;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Виловатое Богатовского района по округу № 26;

- в дополнительных выборах депутата Собрания представителей пос. Падовка Пестравского района по округу № 9.

Теги: ер, голосование

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