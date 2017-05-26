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 26 мая 2017, 14:58 
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На пересечении ул. Димитрова и Московского шоссе восстановят тротуары и газоны

Асфальт на тротуарах и дорогах, а также газоны на ул. Димитрова-Московское шоссе до 30 июня должно сделать ООО «Научно-производственная фирма ХХI век». Площадь работ в документах закупки не указана. 

Заказчик – ООО СВГК – заплатит подрядчику за работу 4,378 млн рублей. Восстановить дорожное покрытие требуется в месте, где СВГК прокладывала газопровод низкого давления по постоянной схеме.

Подрядчик должен гарантировать сохранность асфальта на тротуарах и дорогах в течение 2-х лет. 

Теги: ООО СВГК, ООО «Научно-производственная фирма ХХI век», ул. Димитрова-Московское шоссе

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