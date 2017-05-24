Сегодня, 14:05

На одну вакансию приходится 1,9 тольяттинца

Численность безработных в Тольятти к 26 мая - 7171 человек. Половина из них - женщины, 13% – молодежь в возрасте до 30 лет, 13% - граждане предпенсионного возраста, 25% - уволенные по сокращению штата.



За неделю получили статус безработного 202 человека, трудоустроен 181 гражданин.



Уровень регистрируемой безработицы - 1,72%.

"На 26 мая 19 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 870 человек заняты неполную рабочую неделю, 1156 находится в простое по вине работодателя", - сообщила мэрия города.

Открыто 4036 вакансий, из которой 40,7 % - места для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,9 человека на 1 свободное рабочее место.

Теги: рынок труда, тольятти, безработица

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