На одну вакансию приходится 1,9 тольяттинца
Численность безработных в Тольятти к 26 мая - 7171 человек. Половина из них - женщины, 13% – молодежь в возрасте до 30 лет, 13% - граждане предпенсионного возраста, 25% - уволенные по сокращению штата.
За неделю получили статус безработного 202 человека, трудоустроен 181 гражданин.
Уровень регистрируемой безработицы - 1,72%.
"На 26 мая 19 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 870 человек заняты неполную рабочую неделю, 1156 находится в простое по вине работодателя", - сообщила мэрия города.
Открыто 4036 вакансий, из которой 40,7 % - места для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,9 человека на 1 свободное рабочее место.
Теги: рынок труда, тольятти, безработица
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