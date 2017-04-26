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 26 мая 2017, 12:24 
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СВГК не понравились заявки строителей

ООО «Средневолжская газовая компания» найдет подрядчика на капитальный ремонт фасада здания в Ленинском районе Самары без конкурса. За 90 дней после подписания контракта подрядчик должен был сделать ремонт фасада здания, которое занимает СВГК. На ул.  Куйбышева, 118-120/ул. Л.Толстого, 16-18-18а.

На конкурс, объявленный СВГК в начале мая, было подано три заявки – от ООО «Инвест» (2,871 млн рублей), ООО «Поволжское строительно-ремонтное объединение» (2,863 млн) и ООО «СК Поволжье» (2,804 млн). Все три заявки комиссия признала не соответствующими требованиям. 

Начальная цена контракта составляла 2,892 млн рублей.

 

Теги: свгк, ул. Куйбышева 118-120/ул. Л.Толстого, 16-18-18а, , ремонт фасада

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