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Архитектурно-строительный институт ликвидируют
|www.samgasu.ru
На ученом совете СамГТУ ректор вуза Дмитрий Быков предложил выделить факультеты АСИ (архитектурно-строительный институт) в самостоятельные структуры, чтобы у каждого факультета был свой учёный совет. "Факультеты сами будут выбирать преподавателей, доцентов, профессоров. Это нужно сделать для того, чтобы сотрудники могли напрямую контактировать со всеми службами университета и активно участвовать в программе развития, не согласовывая каждый шаг с руководством архитектурно-строительного института. У каждого факультета своя специфика, поэтому мы пересмотрим положение о факультетах и при необходимости внесем изменения", - сказал Быков.
57 членов Ученого совета поддержали вопрос о выделении факультетов АСИ СамГТУ: общеобразовательного архитектурно-технического лицея АСИ СамГТУ, межвузовской кафедры «Информационные и развивающие образовательные системы и технологии» АСИ СамГТУ из структуры АСИ СамГТУ в качестве самостоятельных структурных подразделений СамГТУ, изменении статуса факультетов АСИ СамГТУ в части расширения полномочий.
Они же проголосовали за ликвидацию АСИ СамГТУ.
9 человек были против, двое воздержались.
Директор АСИ СамГТУ Михаил Бальзанников выступил с предложением исключить из повестки заседания вопрос об изменении структуры вуза. Большинство членов ученого совета проголосовали за то, чтобы оставить вопрос в повестке заседания.
«В АСИ остаётся только дирекция, которая блокирует все движения в вузе. Все это финансовый вопрос. Все было хорошо, пока я не принял решение о слияние лицевых счетов. Мне сделали замечание учредители, что мы объединились на бумагах, но фактически мы два университета. Мне прямым текстом сказали ликвидировать это», - сказал на заседании Быков.
В СамГТУ Самара. ру пояснили: "Уведомление об увольнении с должности проектора по архитектруно-строительного образования М.Бальзанникову и с должности проректора по учебно-методической работе Александру Гилеву было направлено 22 мая - в связи с изменениями организационных условий труда, связанных с реорганизацией подразделений с перераспределением подчинённости сотрудников и должностных обязанностей и на основании акта о проведении проверки Минобрнауки от 25.11.2016 г. Они получили эти уведомления и расписались в них.
Сегодня принято решение о будущей ликвидации этого структурного подразделения. В соответствии с законом, университет должен внести изменения в штатное расписание, которое утверждает ректор, и определить дату его вступления в силу. Затем университет будет готовить уведомление работникам, у которых изменяются условия работы либо они будут сокращены".
24 мая прошел экстренный ученый совет АСИ. "На повестку дня выносятся не совсем обычные для вузовского сообщества вопросы: о проблемах, которые «вдруг» стали возникать во взаимоотношениях между руководством первого опорного вуза региона – СамГТУ - и его деловым партнером – коллективом Архитектурно-строительного института... На деле получается, что АСИ теперь просто душат в крепких объятиях, лишая возможности самостоятельного существования... ", - сообщала пресс-служба СГАСУ.
В тот же день вечером на сайте СамГТУ появилось обращение ректора Быкова:
«… Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза — и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки».
Затем в паблике АСИ Вконтакте была размещена повестка заседания уже прошедшего ученого совета. В ней сообщалось о намерении АСИ выйти из состава СамГТУ и обсудить этот вопрос на конференции работников института 5 июня.
Для справки
Самарский государственный архитектурно-строительный университет присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ) 1 сентября 2016 г.
Теги: аси, самгту, ученый совет, быков
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