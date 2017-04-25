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На российские южные курорты из Самары будет 20 рейсов в неделю

Летом на курорты российского юга из самарского аэропорта «Курумоч» будет еженедельно до 20 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

На маршруте «Самара-Сочи» - до 10 рейсов в неделю, кроме вторника. По этому маршруту будут летать авиакомпании «Красавиа», «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «Саравиа».

В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь практически ежедневно, кроме субботы. На маршруте работают три авиакомпании - «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings Airlines.

В Анапу и Геленджик можно будет улететь из Самары 3 и 2 раза в неделю соответственно, на маршрутах будут работать «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и «ЮВТ АЭРО».

Теги: курумоч, россйский юг, лето, сочи, симферополь, анапа, геленджик

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