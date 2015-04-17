Федоровский лесной питомник планируют достроить в ноябре
Подрядчика строительства второй очереди Федоровского лесного питомника в Ставропольском лесничестве планируют выбрать на аукционе 9 июня. Начальная стоимость работ – 14,241 млн рублей.
За 155 дней подрядчик должен закончить работы по строительству и отделке производственно-административного здания и гаража (водопровод, канализация, вентиляция, освещение и ограждение питомника.
Решение о расширении питомника приняли в 2013 г. Общая стоимость проекта – 41 млн рублей. В 2015 г. из бюджета Самарской области выделили 25 млн рублей на строительство первой очереди.
В июле 2015 г. минлесхоз Самарской области сообщал: «Территорию питомника уже подготовили для посадок - произведена рубка древесно-кустарниковой растительности на площади 25 га. Завершено возведение ограждения по периметру питомника, заложен фундамент под гараж, комплектуются материалы для зданий и сооружений. Кроме того, на территории питомника ведутся работы по устройству системы орошения – подготовлены котлованы под искусственные водоемы. В дальнейшем будет произведено бурение артезианских скважин, также будут выполнены работы по подведению электроэнергии для работы насосного оборудования».
Прогнозировалось, что питомник будет сдан в 2016 г.
Площадь питомника, по проекту ООО «Специализированная проектно- конструкторская фирма» - 36,15 га в квартале №37, выдел 4 и квартале №36 выдел 15, 21 Федоровского участкового лесничества. 28 га планируется использовать непосредственно под производственную часть питомника, 8,15 га – под вспомогательную.
Планируется, что «после приведения полей к нормальному севообороту» питомник будет ежегодно выпускать 6,117 млн шт. сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород.
Теги: федоровский лесной питомник, вторая очередь, ставропольское лесничество
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