Главное за сегодня: 
За окном: +24, завтра: +23
 Сегодня, 11:16 
Рейтинг: 0 
Федоровский лесной питомник планируют достроить в ноябре

Подрядчика строительства второй очереди Федоровского лесного питомника в Ставропольском лесничестве планируют выбрать на аукционе 9 июня. Начальная стоимость работ – 14,241 млн рублей. 

За 155 дней подрядчик должен закончить работы по строительству и отделке производственно-административного здания и гаража (водопровод, канализация, вентиляция, освещение и ограждение питомника.

Решение о расширении питомника приняли в 2013 г. Общая стоимость проекта – 41 млн рублей. В 2015 г. из бюджета Самарской области выделили 25 млн рублей на строительство первой очереди. 

В июле 2015 г. минлесхоз Самарской области сообщал: «Территорию питомника уже подготовили для посадок - произведена рубка древесно-кустарниковой растительности на площади 25 га. Завершено возведение ограждения по периметру питомника, заложен фундамент под гараж, комплектуются материалы для зданий и сооружений. Кроме того, на территории питомника ведутся работы по устройству системы орошения – подготовлены котлованы под искусственные водоемы. В дальнейшем будет произведено бурение артезианских скважин, также будут выполнены работы по подведению электроэнергии для работы насосного оборудования».

Прогнозировалось, что питомник будет сдан в 2016 г. 

Площадь питомника, по проекту ООО «Специализированная проектно- конструкторская фирма» - 36,15 га в квартале №37, выдел 4 и квартале №36 выдел 15, 21 Федоровского участкового лесничества. 28 га планируется использовать непосредственно под производственную часть питомника, 8,15 га – под вспомогательную.

Планируется, что «после приведения полей к нормальному севообороту» питомник будет ежегодно  выпускать 6,117 млн шт. сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород.

 

 

 

Теги: федоровский лесной питомник, вторая очередь, ставропольское лесничество

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
6 мая 2016, 12:04
Жителям Октябрьского района не понравился проект перепланировки второй очереди набережной
Комментариев: 0
Заказчику проекта второй очереди самарского метро грозит штраф в 0,5 млн рублей
17 ноября 2015, 13:14
Проектировать две станции метро второй ветки в Самаре будет питерская компания
5 октября 2015, 12:36
Облправительство утвердило планировку территорий под вторую очередь метро в Самаре
15 июля 2015, 15:50
В Ставропольском лесничестве планируют посадить тысячи деревьев
17 апреля 2015, 17:26
Экономика, свежие новости
«Волгатрансстрой-9» начнет благоустраивать участок вокруг «Самара Арены»
Сегодня, 09:55
В Самару прибыли два из 10 трехсекционных трамвая
Вчера, 17:16
Минэнерго Самарской области разъяснил, почему перенесли сроки капремонтов
Вчера, 16:53
Самарская область досрочно погасит банковские кредиты на 10,450 млрд рублей
24 мая 2017, 16:48
На мероприятия по формированию городской среды потратят 2,156 млрд рублей
24 мая 2017, 15:50

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios