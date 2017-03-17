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Спектакль "Филумена Мартурано" для театра "Самарская площадь" поставит столичный режиссер

Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр "Самарская площадь" заключит контракт режиссером из Москвы Ириной Керученко. Она должна будет создать сценическую композицию по произведению Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» и поставить спектакль. Режиссер должна «передать Театру право использования на основании неисключительной лицензии на Инсценировку и Спектакль, передать материальный носитель и право собственности на материальный носитель, в котором выражен Проект».

С Керученко заключат договор по начальной цене аукциона – 230 тыс. рублей. На конкурс также подавали заявки режиссеры Денис Токарев из Москвы (250 тыс. рублей) и Александр Кузин из Самары (300 тыс. рублей).

Помимо разработки инсценировки, режиссер должен сформировать творческий состав и подобрать актеров, определить изобразительную трактовку спектакля, согласовать эскизы и другие материалы по декорациям, костюмам, реквизиту.

Период работы на сцене и выпуск спектакля: с 11 августа по 28 августа 2017г.

Для справки:

Керученко — режиссёр спектаклей «Фантомные боли» по пьесе В. Сигарёва (Школа-студия МХАТ и Театр.doc, 2004 г), «Гедда Габлер» по пьесе Ибсена (Школа-студия МХАТ, 2005 г), "Калека с острова Инишмаан" МакДонаха, ЦИМ, 2006, «Я — пулемётчик» по пьесе Клавдиева в Центре драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина (2007), «Кроткая» по повести Ф. Достоевского в МТЮЗе (2009).

Теги: самарская площадь, театр, керученко

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