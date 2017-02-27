Закончился второй тур конкурса "Лучший по профессии - 2017" АО "Самаранефтегаз"
|фото пресс-службы АО "Самаранефтегаз"
В Отрадном прошел второй тур смотра-конкурса профессионального мастерства АО «Самаранефтегаз» «Лучший по профессии – 2017».
Смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» - ежегодное мероприятие в ПАО «НК «Роснефть». Оно состоит из трех этапов: передовики производства соревнуются сначала на уровне подразделений, затем на уровне предприятий, и в послднем этапе - на уровне компании.
Конкурс профессионального мастерства позволяет выявлять самых квалифицированных сотрудников, а также совершенствовать их профессиональные навыки, повышать престиж труда основных рабочих профессий отрасли, укреплять корпоративный дух, привлекать на производство молодые и талантливые кадры. Победа в конкурсе – серьезный стимул для каждого работника.
Второй тур традиционно проходил в два этапа. Сотрудники «Самаранефтегаза» демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки. За право именоваться лучшими из лучших состязались представители рабочих профессий: операторы по добыче нефти и газа, операторы товарные, операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, лаборанты химического анализа, машинисты насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, трубопроводчики линейные, электрогазосварщики, звено по ликвидации аварий ЦЛАП-АСФ, слесари по ремонту технологических установок, слесари–ремонтники нефтепромыслового оборудования, операторы котельной, аппаратчики химводоочистки, электромонтеры, слесари-ремонтники ЦПВС.
Профессиональное мастерство участников в соответствии с условиями конкурса оценивала специально созданная комиссия.
Победители регионального этапа получили право представлять предприятие в финале смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который пройдет в Краснодаре в начале октября.
Теги: самаранефтегаз
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