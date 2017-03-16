Студентам и школьникам нужно сообщить о подработке в ПФР
Отделение ПФР по Самарской области напоминает: школьникам и студентам необходимо сообщить в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Оплачиваемая практика и летняя подработка отменяют право на пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы. они положены только неработающим гражданам.
"Если школьники и студенты не представят в ПФР информацию о своем трудоустройстве, в будущем им придется вернуть незаконно полученные деньги", - предупреждает ПФР.
Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свидетельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства).
После завершения работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для назначения положенных выплат - с паспортом, СНИЛСом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.
Теги: студенты, подработка, пфр
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 апреля 2017, 16:16
Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области – 13 387 рублей
Комментариев: 0
|В Самарской области реорганизуют часть отделений Пенсионного фонда
29 марта 2017, 13:28
|Озвучен размер средней самарской пенсии в марте
27 марта 2017, 17:15
|Жители Самарской области перечислили себе на пенсии 1,1 млрд рублей
20 марта 2017, 17:00
|В Самарской области выплатили 35 млрд рублей маткапитала
16 марта 2017, 17:09