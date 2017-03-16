Вчера, 16:51

Студентам и школьникам нужно сообщить о подработке в ПФР

Отделение ПФР по Самарской области напоминает: школьникам и студентам необходимо сообщить в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Оплачиваемая практика и летняя подработка отменяют право на пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы. они положены только неработающим гражданам.



"Если школьники и студенты не представят в ПФР информацию о своем трудоустройстве, в будущем им придется вернуть незаконно полученные деньги", - предупреждает ПФР.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свидетельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства).

После завершения работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для назначения положенных выплат - с паспортом, СНИЛСом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

Теги: студенты, подработка, пфр

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.