Главное за сегодня: 
За окном: +22, завтра: +13
 Вчера, 17:43 
Рейтинг: 0 
Расписание дачных маршрутов в Тольятти

Мэрия Тольятти опубликовало расписание дачных маршрутов по всем направлениям.

Расписание маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы, на которых действуют льготы на проезд по социальной карте:

маршрута

Наименование маршрута

Время отправления

от начального пункта

от конечного пункта

149д/

292

Автовокзал –

Стадион «Торпедо» –

п. Луначарский

(СНТ «Берег»)

Июнь – Август

Среда

9:00

18:30

10:50

20:20

Суббота, воскресенье

7:45

17:00

9:30

18:50

156/

172к

 

Стадион «Торпедо» –

с Ягодное

(СНТ «Ягодка»)

Апрель – октябрь

Суббота, воскресенье

8:30

18:40

9:40

19:50

Июнь – Август

Среда

8:30

18:40

9:40

19:50

160/

162

Стадион «Торпедо» –

с. Нижнее Санчелеево

(СНТ «Яблочко») –

с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1»)

Июнь – Август

Среда

9:10, 9:10, 9:10

18:45, 18:45

10:45, 10:45

20:30, 20:30, 20:30

Суббота, воскресенье

7:40, 7:40, 7:40

18:10, 18:10

9:20, 9:20

19:50, 19:50, 19:50

161

Стадион «Торпедо» –

с. Выселки

(СНТ «Зеленая даль-1»)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

18:35, 18:35

10:15, 10:15

19:45, 19:45

Суббота

7:30, 7:30

9:50, 9:50

17:10,

19:30

8:40, 8:40

11:00, 11:00

18:20,

20:40

Воскресенье

7:30, 9:50

17:10, 17:10

19:30, 19:30

8:40, 11:00

18:20, 18:20

20:40, 20:40

* Стадион «Торпедо» –

с. Выселки

(СНТ «Зеленая даль-2»)

Июнь – Август

Среда

9:00

18:30

10:00

19:30

Суббота, воскресенье

7:25

9:25

17:05

19:05

8:25

10:25

18:05

20:05

163/

172

Стадион «Торпедо» – Автовокзал – Рынок (ул. Громовой) –

с. Кирилловка

(СНТ «Механизатор»)

Июнь  Август

Среда

17:00

11:30

Воскресенье

17:00

9:40

* Стадион «Торпедо» –

с. Кирилловка

(СНТ «Механизатор»)

Июнь  Август

Среда

9:10

19:30

Суббота

7:40, 7:40

17:10

9:40

19:50, 19:50

Воскресенье

7:40

19:50

** Автовокзал –

Рынок (ул. Громовой) –

с. Кирилловка (СНТ «Механизатор»)

Июнь  Август

Среда

9:10

19:30

Суббота

7:40

17:10

9:40

19:50

Воскресенье

7:40

19:50

167/

277

Стадион «Торпедо» –

Автовокзал –

с. Переволоки (СНТ «Лада»)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

17:00

11:30

19:29, 19:30

Суббота, воскресенье

7:30, 7:30

16:00

10:00

18:35, 18:35

239

Стадион «Торпедо» –

с. Новая Бинарадка

(СНТ «Рассвет»)

Апрель – Октябрь

Суббота

7:30, 7:30

16:50

9:25

18:45

Воскресенье

7:30

16:50

9:25

18:45, 18:45

Июнь – Август

Среда

9:00

18:15

10:55

20:10

245д

Автовокзал –

Рынок (ул. Громовой) –

с. Пискалы (СНТ «Природа-1»)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

18:20

11:00

20:00, 20:00

Суббота, воскресенье

7:35, 7:35

16:30

9:30

18:30, 18:30

251/

138д/

159

Автовокзал –

Стадион «Торпедо»

с. Сосновка

(СНТ «Русские берёзы»)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

17:30

11:30

20:00, 20:00

Суббота, воскресенье

7:30, 8:00

15:20

10:30

17:55, 17:55

254/281

/266

Стадион «Торпедо» –

с. Ермаково

(СНТ «Ермаковское»)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

16:40, 16:40

11:45,11:45

19:30, 19:30

Суббота, воскресенье

7:30

16:20

10:10

19:00

* Автовокзал –

с. Ермаково

(СНТ «Ермаковское»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

8:00

19:00

** ОП «Молокозавод»

(ул. Громовой) –

с. Ермаково

(СНТ «Ермаковское»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

8:00

17:00

10:10

19:00

268

ТРК «Парк Хаус» –

с. Севрюкаево

(СНТ «Волжский»)

Апрель – Октябрь

Среда, суббота, воскресенье

ТРК

«Парк Хаус»

ОП

«Горсад»

СНТ «Волжский»

8:40

14:20

18:30

9:10

14:35

18:45

11:10

16:20

20:25

273/

319

Автовокзал –

с. Хрящёвка

(СНТ «Золотой якорь»)

Июнь – Август

Среда

9:25

17:30

11:20

19:40

Суббота, воскресенье

7:45

17:00

9:40

19:05

275

Автовокзал –

с. Переволоки

(СНТ «Маяк»)

Июнь – Август

Среда

9:00

18:30

11:00

20:10

Суббота, воскресенье

7:30

16:30

9:15

18:30

*Автовокзал –

с. Образцово

(СНТ «Образцово 1988») –

с. Образцово (СНТ «Образцово»)

Июнь – Август

Среда

9:00

18:30

11:00

20:10

Суббота

7:30, 7:30

16:30

9:30, 9:30

18:30

Воскресенье

7:30

16:30

9:30

18:30

Движение будет осуществляться:

- в направлении дачных массивов с заездом в СНТ «Образцово 1988», затем в СНТ «Образцово»;

- в направлении города из СНТ «Образцово» без заезда в СНТ «Образцово 1988».

 

275

**Автовокзал –

с. Переволоки

(д/к № 7)

Июнь – Август

Среда

9:05, 9:05

18:30

11:00

20:10, 20:10

Суббота

7:30, 7:30

17:35

9:10, 9:10

19:15

Воскресенье

7:30

17:35, 17:35

9:10

19:15, 19:15

291

ОП «ул. Мичурина» –

с. Нижнее Санчелеево

(СНТ «Комсомольск-2»)

Июнь – Август

Среда

9:30

19:00

10:00

19:30

Суббота, воскресенье

8:00

9:00

16:00

17:00

8:30

9:30

16:30

17:30

319

Стадион «Торпедо» –

залив Сускан

(СНТ «Раздолье»)

Июнь – Август

Среда

9:00

19:55

Суббота, воскресенье

8:00, 8:00

17:35

9:35

19:10, 19:10

322

Стадион «Торпедо» –

с. Брусяны

(СНТ «Брусяны»)

Апрель – Октябрь

Суббота, воскресенье

7:30

16:40

9:35

18:50

Июнь – Август

Среда

7:30

16:40

9:35

18:50

 

Расписание маршрутов, на которых льготы на проезд не действуют:

 

п/п

Номер и наименование маршрута

Время отправления

от начального пункта

от конечного пункта

1

202

ОП «ул. Мичурина» –

с. Лопатино (СНТ «Лопатино 1»)

Апрель – Октябрь

ежедневно

06:00 – 18:10

07:00 – 19:10

2

206

ОП «Вега» –

п. Приморский (СНТ «Приморское»)

Апрель – Октябрь

ежедневно

08:00 – 18:00

08:35 – 19:25
 

Теги: дачные маршруты, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios