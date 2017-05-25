Расписание дачных маршрутов в Тольятти
Мэрия Тольятти опубликовало расписание дачных маршрутов по всем направлениям.
Расписание маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы, на которых действуют льготы на проезд по социальной карте:
|
№
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время отправления
|
от начального пункта
|
от конечного пункта
|
149д/
292
|
Автовокзал –
Стадион «Торпедо» –
п. Луначарский
(СНТ «Берег»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
18:30
|
10:50
20:20
|
Суббота, воскресенье
|
7:45
17:00
|
9:30
18:50
|
156/
172к
|
Стадион «Торпедо» –
с Ягодное
(СНТ «Ягодка»)
|
Апрель – октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
8:30
18:40
|
9:40
19:50
|
Июнь – Август
|
Среда
|
8:30
18:40
|
9:40
19:50
|
160/
162
|
Стадион «Торпедо» –
с. Нижнее Санчелеево
(СНТ «Яблочко») –
с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:10, 9:10, 9:10
18:45, 18:45
|
10:45, 10:45
20:30, 20:30, 20:30
|
Суббота, воскресенье
|
7:40, 7:40, 7:40
18:10, 18:10
|
9:20, 9:20
19:50, 19:50, 19:50
|
161
|
Стадион «Торпедо» –
с. Выселки
(СНТ «Зеленая даль-1»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
18:35, 18:35
|
10:15, 10:15
19:45, 19:45
|
Суббота
|
7:30, 7:30
9:50, 9:50
17:10,
19:30
|
8:40, 8:40
11:00, 11:00
18:20,
20:40
|
Воскресенье
|
7:30, 9:50
17:10, 17:10
19:30, 19:30
|
8:40, 11:00
18:20, 18:20
20:40, 20:40
|
* Стадион «Торпедо» –
с. Выселки
(СНТ «Зеленая даль-2»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
18:30
|
10:00
19:30
|
Суббота, воскресенье
|
7:25
9:25
17:05
19:05
|
8:25
10:25
18:05
20:05
|
163/
172
|
Стадион «Торпедо» – Автовокзал – Рынок (ул. Громовой) –
с. Кирилловка
(СНТ «Механизатор»)
|
Июнь Август
|
Среда
|
17:00
|
11:30
|
Воскресенье
|
17:00
|
9:40
|
* Стадион «Торпедо» –
с. Кирилловка
(СНТ «Механизатор»)
|
Июнь Август
|
Среда
|
9:10
|
19:30
|
Суббота
|
7:40, 7:40
17:10
|
9:40
19:50, 19:50
|
Воскресенье
|
7:40
|
19:50
|
** Автовокзал –
Рынок (ул. Громовой) –
с. Кирилловка (СНТ «Механизатор»)
|
Июнь Август
|
Среда
|
9:10
|
19:30
|
Суббота
|
7:40
17:10
|
9:40
19:50
|
Воскресенье
|
7:40
|
19:50
|
167/
277
|
Стадион «Торпедо» –
Автовокзал –
с. Переволоки (СНТ «Лада»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
17:00
|
11:30
19:29, 19:30
|
Суббота, воскресенье
|
7:30, 7:30
16:00
|
10:00
18:35, 18:35
|
239
|
Стадион «Торпедо» –
с. Новая Бинарадка
(СНТ «Рассвет»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота
|
7:30, 7:30
16:50
|
9:25
18:45
|
Воскресенье
|
7:30
16:50
|
9:25
18:45, 18:45
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
18:15
|
10:55
20:10
|
245д
|
Автовокзал –
Рынок (ул. Громовой) –
с. Пискалы (СНТ «Природа-1»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
18:20
|
11:00
20:00, 20:00
|
Суббота, воскресенье
|
7:35, 7:35
16:30
|
9:30
18:30, 18:30
|
251/
138д/
159
|
Автовокзал –
Стадион «Торпедо»
с. Сосновка
(СНТ «Русские берёзы»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
17:30
|
11:30
20:00, 20:00
|
Суббота, воскресенье
|
7:30, 8:00
15:20
|
10:30
17:55, 17:55
|
254/281
/266
|
Стадион «Торпедо» –
с. Ермаково
(СНТ «Ермаковское»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
16:40, 16:40
|
11:45,11:45
19:30, 19:30
|
Суббота, воскресенье
|
7:30
16:20
|
10:10
19:00
|
* Автовокзал –
с. Ермаково
(СНТ «Ермаковское»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
8:00
|
19:00
|
** ОП «Молокозавод»
(ул. Громовой) –
с. Ермаково
(СНТ «Ермаковское»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
8:00
17:00
|
10:10
19:00
|
268
|
ТРК «Парк Хаус» –
с. Севрюкаево
(СНТ «Волжский»)
|
Апрель – Октябрь
|
Среда, суббота, воскресенье
|
ТРК
«Парк Хаус»
|
ОП
«Горсад»
|
СНТ «Волжский»
|
8:40
14:20
18:30
|
9:10
14:35
18:45
|
11:10
16:20
20:25
|
273/
319
|
Автовокзал –
с. Хрящёвка
(СНТ «Золотой якорь»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:25
17:30
|
11:20
19:40
|
Суббота, воскресенье
|
7:45
17:00
|
9:40
19:05
|
275
|
Автовокзал –
с. Переволоки
(СНТ «Маяк»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
18:30
|
11:00
20:10
|
Суббота, воскресенье
|
7:30
16:30
|
9:15
18:30
|
*Автовокзал –
с. Образцово
(СНТ «Образцово 1988») –
с. Образцово (СНТ «Образцово»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
18:30
|
11:00
20:10
|
Суббота
|
7:30, 7:30
16:30
|
9:30, 9:30
18:30
|
Воскресенье
|
7:30
16:30
|
9:30
18:30
|
Движение будет осуществляться:
- в направлении дачных массивов с заездом в СНТ «Образцово 1988», затем в СНТ «Образцово»;
- в направлении города из СНТ «Образцово» без заезда в СНТ «Образцово 1988».
|
275
|
**Автовокзал –
с. Переволоки
(д/к № 7)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:05, 9:05
18:30
|
11:00
20:10, 20:10
|
Суббота
|
7:30, 7:30
17:35
|
9:10, 9:10
19:15
|
Воскресенье
|
7:30
17:35, 17:35
|
9:10
19:15, 19:15
|
291
|
ОП «ул. Мичурина» –
с. Нижнее Санчелеево
(СНТ «Комсомольск-2»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:30
19:00
|
10:00
19:30
|
Суббота, воскресенье
|
8:00
9:00
16:00
17:00
|
8:30
9:30
16:30
17:30
|
319
|
Стадион «Торпедо» –
залив Сускан
(СНТ «Раздолье»)
|
Июнь – Август
|
Среда
|
9:00
|
19:55
|
Суббота, воскресенье
|
8:00, 8:00
17:35
|
9:35
19:10, 19:10
|
322
|
Стадион «Торпедо» –
с. Брусяны
(СНТ «Брусяны»)
|
Апрель – Октябрь
|
Суббота, воскресенье
|
7:30
16:40
|
9:35
18:50
|
Июнь – Август
|
Среда
|
7:30
16:40
|
9:35
18:50
Расписание маршрутов, на которых льготы на проезд не действуют:
|
№ п/п
|
Номер и наименование маршрута
|
Время отправления
|
от начального пункта
|
от конечного пункта
|
1
|
202
|
ОП «ул. Мичурина» –
с. Лопатино (СНТ «Лопатино 1»)
|
Апрель – Октябрь
|
ежедневно
|
06:00 – 18:10
|
07:00 – 19:10
|
2
|
206
|
ОП «Вега» –
п. Приморский (СНТ «Приморское»)
|
Апрель – Октябрь
|
ежедневно
|
08:00 – 18:00
|
08:35 – 19:25
Теги: дачные маршруты, тольятти
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