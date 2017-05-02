Сегодня, 09:55

«Волгатрансстрой-9» начнет благоустраивать участок вокруг «Самара Арены»

Контракт на проведение первого этапа благоустройства территории около стадиона «Самара Арена» может получить АО «Волгатрансстрой-9». Компания предложила свои услуги за 25,814 млн рублей – ниже начальной цены (28,212 млн рублей) аукциона на 8,5%.

Второй участник аукциона – ООО «Ремстройспец» - снизил цену на 9% до 25,673 млн рублей. Но вторую часть заявки компании аукционная комиссия отвергла.

Работы по благоустройству подрядчик должен начать в июне. А закончить к 31 августа. Победитель аукциона должен переустроить кабельные линии, а также привезти, переместить и уплотнить прицепными катками более 50 тыс. кубометров грунта.

Теги: АО «Волгатрансстрой-9», самара Арена, благоустройство, первый этап

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