Жителям самарских сел в карантинной зоне по птичьему гриппу обещают компенсацию
По информации министерства сельского хозяйства Самарской области, вокруг очага птичьего гриппа в Челно-Вершинском районе установлена пятикилометровая карантинная зона, куда вошли села Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла. Там насчитали 3745 домашних птиц.
В пос. Красная Горка изъято 414 птиц. "Сейчас рассматривается вопрос выплат жителям компенсаций за ущерб, причиняемый отчуждением птицепоголовья и продукции птицеводства. Торговля птицей и продукцией птицеводства в карантинной зоне приостановлена, больная птица (84 шт.) умерщвлена и уничтожена в установленном порядке. Осуществляется дезинфекция птицеводческих помещений и личных подсобных хозяйств", - сообщило правительство региона.
Вывоз мяса и живой птицы из всех пяти населенных пунктов запрещен, выставлены дезинфекционные барьеры.
Напомним, карантин установлен 22 мая.
Для справки:
Заражение человека птичьим гриппом происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой домашней и дикой птицей. У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.
Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Нужно помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70оС убивает вирус за несколько минут. Поэтому тщательно термически обработанная курятина и сваренные вкрутую яйца опасности не представляют.
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро, с озноба, повышения температуры до 38оС и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.
Теги: птичий грипп, карантин
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23 мая 2017, 10:07
В Челно-Вершинском районе установлен карантин по птичьему гриппу
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