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Воду на Мехзавод и в Крутые Ключи обещают вернуть после 16.00

Водоснабжение в посёлке Мехзавод, "Крутых Ключах", "Новой Самаре" и "Шведскй Слободе" обещают восстановить в 16.00 сегодня, 26 мая.

«25 мая в 16.40 между ТЦ "Метро" и Северным проездом произошло повреждение водовода диаметром 700 мм. По предварительным данным, трубу повредили при проведении строительных работ», - сообщают «Самарские коммунальные системы».

Глубина пролегания трубы - около 7 метров. Сейчас повреждённый участок демонтируют. Потребуется заменить более 5 метров трубы.

По данным МЧС, без воды остаются 673 жилых домов (всего 72 905 жителей, из них 12 245 детей), 11 социально-значимых объектов.

Как сообщили спасатели, СКС организовал подвоз питьевой воды бойлерами, которые выставлены по адресу: Мехзавод, 4-й квартал ДК, «Октябрь»; Мехзавод, 15-й квартал, дом № 1; Мехзавод, 2-й квартал, дом № 10; ЖК "Новая Самара" между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6.

Напомним, 20 марта из-за коммунальной аварии остались без воды 72 905 человек (673 жилых дома, 4 детских сада и 7 школ на Мехзаводе и в Крутых Ключах). В аварии обвиняют начальника участка ООО «Самаратрансстрой» Молюкова.

В апреле прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Прокуратура считает , что Молюков, «…имея умысел на самоуправство, в нарушение действующего законодательства дал указание подчиненным сотрудникам на разработку грунта и установку ливневых канализаций, что повлекло повреждение инженерных коммуникаций и причинение значительного материального ущерба свыше 1 млн рублей». Дело направили в Красноглинский суд города.

Теги: скс, авария, мехзавод, крутые ключи, вода

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