Вчера, 17:16

В Самару прибыли два из 10 трехсекционных трамвая

В Самару поступили 2 трехсекционных низкопольных трамвая «Усть-Катавского вагоностроительного завода» (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба города. Остальные 8 трамваев «планируется доставить в ближайшее время».

В один трамвай могут вместиться более 200 пассажиров. Трамваи оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями есть откидные аппарели.

«В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать».

Новые трамваи должны были прибыть в Самару к 1 мая. Поставщик - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, учредитель – минтранспорта России). В декабре прошлого года ГТЛК получила контракт на поставку в лизинг 10 трехсекционных трамваев за более чем 988 млн рублей. ГТЛК была единственным участником аукциона.

Расплачиваться за трамваи Самара будет до 31 декабря 2021 г. По договору лизинга 80 млн рублей город должен был заплатить в 2016 г.. 174,486 млн рублей - в 2017 г., по 185,999 млн рублей - с 2018 по 2020 гг., и 175,726 млн рублей - в 2021 г.

Теги: трамваи, самара, гтлк, лизинг

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